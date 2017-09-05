Боевики заставили силы АТО открыть ответный огонь – штаб

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых в результате боевых действий среди военнослужащих нет.



Об этом рассказал на брифинге во вторник спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



На мариупольском направлении по-прежнему наиболее неспокойная обстановка сложилась на юге, на участке фронта Павлополь - Широкино. Традиционно оккупанты активизируются в темное время суток.



"Также еще боевики совершили два обстрелы в Марьинке. В обоих случаях украинские войска вели огонь", – отметил Мотузяник.



На луганском направлении противник нарушал режим тишины вечером, после 21 часов. Два вражеских обстрелы с применением легкого вооружения произошли в Станично-Луганском районе, еще один минометный - в с. Крымское.



На донецком направлении боевые действия 4 сентября велись по всему фронту, за исключением светлодарской дуги.



Наибольшее количество обстрелов со стороны противника зафиксировано на наших позициях в Зайцево, Авдеевке, Невельском. Оккупанты применяли только легкое вооружение. Самый длительный обстрел продолжался почти 2 часа.

Как сообщалось 4 сентября, на мариупольском направлении в зоне АТО география боевых действий несколько расширилась.



Украинская правда