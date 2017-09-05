Турчинов: Путин грозится вооружать мировой терроризм

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что президент России Владимир Путин продемонстрировал готовность снабжать оружием террористов.



Так он прокомментировал публичное заявление Путина, сообщает пресс-служба СНБО.



По его словам, "истерические комментарии Путина о недопустимости возможной поставки США летального оружия Украина является свидетельством готовности РФ к демонстративного продолжения финансирования и обеспечения оружием мирового терроризма".



"Президент РФ позволяет себе пугать США и международное сообщество тем, что на оккупированной российскими войсками территории Донбасса, якобы осталось "достаточно оружия", которое могут направить в любую горячую точку мира,"чувствительную для тех, кто создает им проблемы", - то есть США", – сказал Турчинов.



Секретарь СНБО подчеркнул, что на территории Донецкой и Луганской областей, оккупированной РФ, не было никакой базы хранения военной техники и боеприпасов ВСУ.



"Вся военная техника, боеприпасы и оружие поставляются гибридным войскам и террористическим группировкам "лугандона" исключительно Российской Федерацией", - сказал он, добавив, что граница между оккупированной территорией Донбасса и Россией контролируется РФ. Именно поэтому поставки оружия и техники, которыми грозит Путин США, могут быть только российскими", – отметил Турчинов.



Вместе с тем, секретарь СНБО размышляет над тем, "каким оппонентам США хочет поставлять оружие Путин?".



"Их сегодня не так много. Это мировые террористические организации, как то ИГИЛ и "Аль-Каиды", или северокорейский режим, угрожает мировой безопасности своей ракетно-ядерным оружием. И именно их сегодня хочет вооружить Путин, прикрываясь руками созданных оккупационными режимами фейковых "республик", – сказал Турчинов.



"Таким образом, сегодня ИГИЛ, Северная Корея и РФ стоят на одной ступени, из которого угрожают безопасности мира, о чем в своем заявлении и напомнил Путин", - резюмировал секретарь СНБО.

Как известно, Путин заявил, что в случае поставок США летальной оружия в Украине может вырасти количество жертв, а боевики могут направить свое оружие в другие зоны конфликта.

Украинская правда