В Швейцарии заявили, что знают о "золоте Януковича"

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Вторник, 5 сентября 2017, 19:44

Генпрокуратура Швейцарии знает об информации, озвученной генпрокурором Украины Юрием Луценко по выявленной банковской ячейке с "большим количеством золота".

Так швейцарские правоохранители ответили на просьбу DW подтвердить эту информацию.

"Как ответственный орган власти Швейцарии Генеральная прокуратура знакома с этим вопросом, но сейчас не может предоставить больше деталей", - говорится в комментарии.

"В Швейцарии уголовные производства, как правило, конфиденциальны. В целом мы связаны тайной следствия и служебной тайной", - пояснили там причины отказа от предоставления подробностей.

Как известно, Луценко накануне в Николаеве заявил, что также не может назвать владельца ячейки с золотом из-за тайны следствия, впрочем, отметил, что речь идет о лице, "близком к так называемой" семье (экс-президента Украины Виктора) Януковича".

Темы: Янукович Луценко Швейцария
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