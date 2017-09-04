Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Швейцарии нашли много "золота Януковича" - Луценко

Понедельник, 4 сентября 2017, 17:41

В Швейцарии нашли банковскую ячейку с большим количеством золота, которая принадлежит человеку из "семьи Януковича".

Об этом на брифинге в Николаеве заявил Генпрокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что речь идет об имуществе окружения Януковича.

"Я не могу пока сообщить, кому именно принадлежит ячейка с золотом, чтобы не навредить интересам следствия. Но могу подтвердить, что большое количество золота найдено в банковских ячейках в Швейцарии, и принадлежат человеку, близкому к так называемой "семьи Януковича", - сказал Луценко.

Он также добавил, что Генеральная прокуратура принимает меры для ареста найденного золота.

В ближайшее время он пообещал рассказать подробности этого дела.

Украинская правда

Темы: ЯнуковичЛуценкоШвейцария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: