Верховная Рада потратила более миллиона на флаг

Верховная Рада потратила 1,3 млн грн. на перенос стационарной экспозиции "Флаг Украины".

Это следует из тендерной документации, размещенной на сайт публичных закупок Prozorro.

Работы по переносу флага со второго этажа на лестницу между первым и вторым этажом парламентских кулуаров по документам провели как "капитальный ремонт и реставрацию".

При этом деревянную экспозицию заменили на мраморную. Также в документах говорится, что герб с позолотой стоил 18,1 тысячи гривен.

Участие в тендере принимала только одна фирма - ООО "Строительно-реставрационная фирма" Возрождение". Протокол согласования договорной цены с стороны Верховной Рады подписал первый заместитель руководителя Аппарата ВРУ - управляющий делами Петр Бондарь.

Владелец фирмы Ярослав Граужис в 6-м созыве был помощником депутата-регионала Юлии Ковалевой.

23 августа в День Флага стационарную экспозицию "Флаг Украины" в Верховной Раде открыл Андрей Парубий.

В экспозиции используется флаг, который впервые внесли в сессионный зал парламента 24 августа 1991 года.

Украинская правда