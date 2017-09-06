Франция заявила о невозможности вести переговоры о вступлении Турции в ЕС
Нынешняя политическая обстановка в Турции делает невозможным продолжение переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер, передает rfi.
"Нужно продолжать диалог, но переговоры (о вступлении Турции в ЕС) приостановлены, их на сегодняшний день просто нет", — заявил Кастанер в эфире радиостанции France Inter.
Два дня назад канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выступает за остановку переговоров с Анкарой о вступлении в Евросоюз.
"Очевидно, что Турция не должна стать членом Евросоюза", — сказала канцлер в ходе телевизионных дебатов со своим оппонентом, социал-демократом Мартином Шульцем.
Шульц в свою очередь заявил, что положит конец переговорам о вступлении Турции в Евросоюз в случае победы на выборах.
Власти Турции обвинили Ангелу Меркель в "популизме" и в "подрыве основополагающих ценностей Европейского союза".
В ходе избирательной кампании президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что "не будет подвижек" в переговорах с Турцией. Макрон осудил тогда авторитарный поворот в Турции и заявил о желании поддержать турецкие демократические силы.
Переговоры о вступлении Турции в ЕС начались в 2005 году. Из-за политической обстановки в стране после неудавшейся попытки военного переворота эти переговоры в настоящий момент приостановлены.
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