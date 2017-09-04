Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель виступила проти членства Туреччини в ЄС

Понеділок, 4 вересня 2017, 06:27

Канцлер Німеччини Ангела Меркель спробує покласти край переговорам про членство Туреччини в ЄС.

Про це Меркель заявила під час телевізійних дебатів зі своїм опонентом соціал-демократом Мартіном Шульцем, пише Reuters.

"Зрозуміло, що Туреччина не повинна стати членом ЄС", - сказала Меркель.

"Я поговорю з моїми колегами, щоб подивитися, чи зможемо ми досягти спільної позиції з цього питання, щоб ми могли припинити ці переговори про приєднання", - додала вона.

З такою заявою Меркель виступила після того, як Шульц, здавалося, здивував її, пообіцявши покінчити з переговорами, в разі обрання канцлером на федеральних виборах 24 вересня.

"Якщо я стану канцлером Німеччини, якщо люди цієї країни дадуть мені мандат, тоді я запропоную Європейській Раді, щоб ми припинили переговори про членство Туреччини", - сказав Шульц.

"Чи зможемо ми переконати всі країни в цьому, я не знаю. Але я буду боротися за це ", - додав він.

Спочатку Меркель застерегла від такого кроку, заявивши, що було б безвідповідально наражати на небезпеку відносини з Туреччиною в той час, коли громадяни Німеччини утримуються там в тюрмі.

Дванадцять німецьких громадян в даний час знаходяться під вартою в Туреччині за політичними звинуваченнями, четверо з них мають подвійне громадянство.

Цей коментар, швидше за все, погіршить вже напружені зв'язки між двома союзниками по НАТО, які погыршилися після того, як турецький президент Тайіп Ердоган почав гоніння проти опозиції через невдалу спробу державного перевороту в липні минулого року.

Як повідомлялося, на думку німецьких телеглядачів Меркель здобула перемогу на телевізійних дебатах з Шульцем.

Вибори до Бундестагу відбудуться 24 вересня.

Теми: ТуреччинаЄСМеркельНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Туреччина
Британія сподіваються, що Ердоган допоможе повернути Росію до "зернової угоди"
Туреччина і Саудівська Аравія підключились до повернення українських дітей з РФ - FT
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Останні новини
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
Усі новини...
Реклама: