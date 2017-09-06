Лавринович является подозреваемым в деле о "перевороте" с 1 сентября – ГПУ

Бывший министр юстиции Александр Лавринович является подозреваемым по делу о захвате власти с помощью незаконного возврата Конституции 1996 года с 1 сентября 2017 года.



Об этом заявил начальник отдела процессуального руководства Генпрокуратуры Алексей Донский на брифинге в среду.

Он утверждает, что сообщение о подозрении было осуществлено в рамках действующего законодательства.



"Ему было несколько звонков на телефоны, в частности на мобильный телефон, когда ему лично сообщили, что он является подозреваемым. И было предложено до 17 часов явиться, чтобы была реализована процедура. Он сообщил, что находится в горах и прибыть не может ", - рассказал Донский.



Тогда, по словам прокурора сообщение о подозрении было направлено по актуальному адресу проживания экс-министра.

"Мы уточнили, является ли адрес его регистрации, указанный в материалах дела тем адресом, на который надо направлять сообщение, или возможно, стоит продублировать по другим адресам. Он ответил, что достаточно отправить по месту его жительства", - сказал прокурор.



"Поэтому он считается подозреваемым с 1 сентября этого года", - отметил Донский.

Так он прокомментировал в частности слова Евгения Сладко, который назвал себя защитником экс-министра, и который утверждает, что никакого подозрения Лавриновичу вручено не было.



"Сладко не является его адвокатом на данный момент. Для того, чтобы лицо стало адвокатом кого-то, оно сначала должно заключить договор с подозреваемым и предоставить эти документы органам предварительного расследования, то есть подтвердить свои полномочия защитника. На сегодняшний день это не сделано", - пояснил прокурор.

Как известно, 30 сентября 2010 года Конституционный Суд в закрытом режиме отменил политическую реформу от 2004 года. Тем самым суд под председательством Анатолия Головина вернул в действие Конституцию 1996 года.



В итоге Виктор Янукович получил более широкие полномочия, чем имел Виктор Ющенко, – такие, какие были еще у Леонида Кучмы. А полномочия Верховной Рады сузились.

Полный текст решения КС об отмене политреформы 2004 года

22 февраля 2014 года, сразу после бегства Виктора Януковича, Верховная Рада своим постановлением вернула в Конституцию изменения от 2004 года. Кроме того, 2 июня 2016 года парламент забрал у президента право создавать суды.

Валентина Романенко, УП