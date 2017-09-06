Лавринович є підозрюваним у справі про "переворот" з 1 вересня – ГПУ

Колишній міністр юстиції Олександр Лавринович є підозрюваним у справі про захоплення влади за допомогою незаконного повернення Конституції 1996 року з 1 вересня 2017 року.

Про це заявив начальник відділу процесуального керівництва Генпрокуратури Олексій Донський на брифінгу у середу.

Він стверджує, що повідомлення було здійснено в рамках чинного законодавства.

"Йому було кілька дзвінків на телефони, зокрема на мобільний телефон, коли йому особисто повідомили, що він є підозрюваним. І було запропоновано до 17-ї години з'явитися, щоб була реалізована процедура. Він повідомив, що знаходиться в горах і прибути не може", – розповів Донський.

Тоді, за словами прокурора повідомлення про підозру було скероване за актуальною адресою проживання екс-міністра.

"Ми уточнили, чи є адреса його реєстрації, зазначена в матеріалах справи тією адресою, на яку треба направляти повідомлення, чи можливо, варто продублювати за іншими адресами. Він відповів, що достатньо відправити за місцем його проживання", – сказав прокурор.

"Тож він вважається підозрюваним з 1 вересня цього року", – наголосив Донський.

Так він прокоментував зокрема слова Євгена Солодка, який назвав себе захисником екс-міністра, і який стверджує, що жодної підозри Лавриновичу вручено не було.

"Солодко не є його адвокатом на даний момент. Для того, щоб особа стала адвокатом когось, вона спочатку має укласти договір з підозрюваним і надати ці документи органам досудового розслідування, тобто підтвердити свої повноваження захисника. На сьогоднішній день цього не зроблено", – пояснив прокурор.

Як відомо, 6 вересня Генеральна прокуратура заявила, що повідомила про підозру в захопленні влади екс-президенту Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу.

ГПУ звинувачує їх у тому, що вони в 2010 році без рішення Верховної Ради змінили Конституцію, повернувши її текст в редакції 1996 року, що розширило повноваження президента за рахунок звуження ролі і повноважень парламенту й уряду.

Як відомо, 30 вересня 2010 року Конституційний Суд у закритому режимі скасував політичну реформу від 2004 року. Тим самим суд під головуванням Анатолія Головіна повернув у дію Конституцію 1996 року.

Відтак, Віктор Янукович отримав ширші повноваження, ніж мав Віктор Ющенко, – такі, які мав ще Леонід Кучма. А повноваження Верховної Ради звузилися.

Повний текст рішення КС про скасування політреформи 2004 року

22 лютого 2014 року, одразу після втечі Віктора Януковича, Верховна Рада своєю постановою повернула до Конституції зміни від 2004 року. Крім того, 2 червня 2016 року парламент забрав у президента право утворювати суди.

Валентина Романенко, УП