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Адвокат: Лариновичу не сообщали подозрение в "перевороте"

Среда, 6 сентября 2017, 14:11
Адвокат: Лариновичу не сообщали подозрение в перевороте

Адвокат бывшего министра юстиции Александра Лавриновича Евгений Солодко заявил, что его подопечному не сообщали о подозрении в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.

Об этом он пишет 6 сентября на своей странице в Facebook.

"Относительно якобы нового подозрения Александру Лавриновичу: как его адвокат заявляю, что по состоянию на 13-23 сегодняшнего дня никакого подозрения Александру Владимировичу не вручено, повестки на допрос по какому-либо делу нет", – сообщил.

Поэтому, по словам адвоката, "все информационные сообщения по этому поводу – бег впереди дыма паровоза".

6 сентября Генеральная прокуратура заявила, что сообщила о подозрении в захвате власти экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу.

ГПУ обвиняет их в том, что они в 2010 году без решения Верховной Рады изменили Конституцию, вернув ее текст в редакции 1996 года, что расширило полномочия президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

6 сентября Генеральная прокуратура заявила, что сообщила о подозрении в захвате власти экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу.

ГПУ обвиняет их в том, что они в 2010 году без решения Верховной Рады изменили Конституцию, вернув ее текст в редакции 1996 года, что расширило полномочия президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

Как известно, 30 сентября 2010 года Конституционный Суд в закрытом режиме отменил политическую реформу от 2004 года. Тем самым суд под председательством Анатолия Головина вернул в действие Конституцию 1996 года.

В итоге Виктор Янукович получил более широкие полномочия, чем имел Виктор Ющенко, – такие, какие были еще у Леонида Кучмы. А полномочия Верховной Рады сузились.

Полный текст решения КС об отмене политреформы 2004 года

22 февраля 2014 года, сразу после бегства Виктора Януковича, Верховная Рада своим постановлением вернула в Конституцию изменения от 2004 года. Кроме того, 2 июня 2016 года парламент забрал у президента право создавать суды.

Украинская правда

Темы: КонституцияпрокуратураЛавринович
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