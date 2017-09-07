Европа должна помочь восстанавливать Донбасс – глава МИД Германии

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Четверг, 7 сентября 2017, 08:29

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль убежден, что Европа должна помочь Украине восстановить Донбасс.

Об этом чиновник заявил в своей речи во время открытия в Берлине конференции "Как сделать контроль за обычными вооружениями применимым в ХХІ веке", сообщает Deutsche Welle.

По мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, такая помощь возможна в случае установления длительного перемирия на Донбассе.

Габриэль отметил, что Европа могла бы помочь, в частности, в восстановлении систем водоснабжения и водоотведения.

Габриэль также предостерег от развертывания новой гонки вооружений. "Вместо мирного сосуществования, угрожает опасность новой гонки вооружений", - сказал дипломат.

В отличие от предыдущей эпохи, когда такая гонка вооружений происходила между Россией и НАТО", на этот раз спираль вооружения может охватить весь мир, предостерег Габриэль.

Ранее Зигмар Габриэль выступил за снятие санкций с России до полного выполнения минских договоренностей.

"Европейская правда"

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