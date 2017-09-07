Арьев: Сыроид делает заявления на радость российским пропагандистам

Народный депутат Владимир Арьев считает, что заместитель главы Верховной Рады Оксана Сыроид своими заявлениями угождает российским пропагандистам.



"Когда законы не знает гражданин – грустно. Когда вице-спикер парламента – страшно", - написал он в Facebook.



"Сыроид стоило лишь открыть закон Украины о борьбе с терроризмом чтобы не делать заявлений на радость российским пропагандистам", – добавил Арьев.





Накануне в парламентском комитете по вопросам нацбезопасности и обороны решили рекомендовать отклонить законопроект о временно оккупированных РФ территории №6400, а законопроект нардепа Мустафы на ту же тему №6400-2 отправить на доработку.



Однако при рассмотрении законопроекта №6400, среди авторов которого вице-спикер Оксана Сыроид, возникла перепалка. Нардепов возмутило высказывание Сыроид о том, что на данный момент нет юридических оснований ВСУ в зоне АТО.

"Применение ВСУ согласно Конституции происходит, когда ВР дает согласие на применение вооруженных сил. Когда вы говорите, что АТО является основанием для применения ВСУ, это не так", – сказала вице-спикер.

После предложения отклонить законопроект №6400 Сыроид покинула заседание комитета.