Порошенко предлагает снять неприкосновенность с нардепов в 2020 году
Президент Петр Порошенко призвал депутатов отменить депутатскую неприкосновенность в 2020 году.
Об этом сказал президент Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде.
"Призываю внести и согласовать наконец изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность", - сказал он.
"Чтобы облегчить вам принятие решения, чтобы у вас не было ощущения, что оно каким-то образом направлено против вас, я очень простое предложение. Давайте примем это решение с введением его в действие 1 января 2020 для депутатов уже новой Верховной Рады", - добавил Порошенко.
Украинская правда
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