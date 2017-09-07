Крым надо сделать "неподъемной ношей" для Москвы - Порошенко

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Четверг, 7 сентября 2017, 12:08

Украина заставит Россию добровольно отказаться от аннексированного Крыма.

Об этом президент Петр Порошенко заявил на ежегодном обращении к депутатам с трибуны парламента.

По его словам, вернуть Крым силой невозможно и не стоит надеяться, что Россия уйдет из полуострова сама. Но можно сделать его "неподъемной ношей" для Москвы.

"Как преступник иногда выбрасывает украденное, когда оно начинает ему печь, так и Россия может отказаться от Крыма, если он станет для нее обузой", - сказал Порошенко.

Он отметил, что для этого следует использовать международные платформы, санкции и другие правовые, консолидированные меры.

"Привлечение России к международно-правовой ответственности является длительным, но неизбежным процессом", - заявил президент.

 Яна Миланова, УП

Темы: Крым Порошенко Росcия аннексия
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