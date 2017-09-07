Прокуратура хочет отсудить в Ахметова часть "Киевэнерго"

Прокуратура подала иск о возврате Киеву пакетов акций "Киевэнерго", "Киевгаза" и "Киевводоканала".

Об этом на пресс-конференции 7 сентября заявил прокурор Киева Роман Говда, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Прокуратурой Киева в интересах государства подан в Хозсуд Киева иск о возврате территориальной общине столицы принадлежащих ей пакетов акций "Киевэнерго", "Киевгаза" и "Киевводоканала" стоимостью более 1 миллиарда гривен", - сказал Говда.

Иск подан 4 сентября.

Прокуратура хочет вернуть городу ранее принадлежащие ему 12,7% акций "Киевэнерго", 61% - "Киевгаза" и 67% - "Киевводоканала", которые более 10 лет тому назад были переданы в уставный капитал "Киевэнергохолдинга".

Говда напомнил, что 12,7% акций "Киевэнерго" в дальнейшем были переданы из уставного капитала "Киевэнергохолдинга" третьим юрлицам. На сегодня они находятся в собственности "ДТЭК Энерго".

Он отметил, что энергохолдинг "ДТЭК" в этом иске является добросовестным приобретателем акций, поскольку с момента их отчуждения прошло семь лет, ДТЭК их сконцентрировал только в 2014 году.

Говда также уточнил, что суд должен в ближайшие дни назначить дату рассмотрения иска, при этом прокуратура будет просить арестовать акции компаний в качестве обеспечительной меры.

Прокурор также уточнил, что должностные лица КГГА, которые этому содействовали, были признаны виновными по отдельному уголовному делу, но находятся на свободе по истечении 10-летнего срока его давности.