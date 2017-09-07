К группе "Воля народа" присоединился застройщик Микитась

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Четверг, 7 сентября 2017, 15:58

Внефракционный депутат Максим Микитась входит в состав депутатской группы "Воля народа".

Об этом "Украинской правде" сообщил глава группы Ярослав Москаленко.

По его словам, Микитась уже написал соответствующее заявление о вступлении.

"Заявление он уже подписал, оно у меня. Сегодня его занесли председателю парламента", - рассказал Москаленко.

Как сообщалось, в августе 2017 Микитась задекларировал покупку Land Rover Range Rover (L405) 2017 выпуска за 5151911 гривен и еще компектующих к этому авто на почти 100 000 гривен.

Как известно, самовыдвиженец Максим Микитась зашел в Раду в 2016 году после промежуточных выборов в одномандатном округе №206 в Чернигове.

В округе его неформально поддерживал БПП.

Президент компании "Укрбуд" Микитась имеет довольно скандальное реноме, связанное с незаконным строительством в Киеве - то на основе решений крымских судов, то в зеленой зоне на берегу Днепра. Один из протестов против незаконной застройки даже закончился стрельбой.

С июня 2014 по октябрь 2015 года Микитась был депутатом Киевского городского совета в составе фракции "УДАР-Солидарность".

Роман Романюк, УП

Темы: Верховная Рада
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