Депутат Микитась купил Land Rover за 5 миллионов гривен

Внефракционный депутат Верховной Рады Максим Микитась задекларировал покупку Land Rover Range Rover (L405) 2017 выпуска за 5151911 гривен и еще комплектующие к этому авто почти 100 000 гривен.

Соответствующие изменения в имущественные положения Микитась задекларировал 22 августа 2017.

Право на автомобиль депутат получил 17 августа.

Микитась приобрел комплектующие для автомобиля за 92 757 гривен. О каких именно атомобильных деталях говорится, в декларации не указывается.

Продавцом выступила компания "Виннер Автомотив".

Это не единственные изменения в декларации Максима Микитася в 2017 году.

В июне он задекларировал покупку эстонской компании Celestis Consulting за 116 тысяч гривен, а также он приобрел 50% ООО "Инновационный комфорт" за 1,5 миллиона гривен.

Согласно декларации нардепа Микитася за 2016 год, он обладает двумя участками земли в 1048 м2 и 151 м2, общей стоимостью почти в 33 миллионов гривен. В его собственности есть и дом, площадью в 203,8 м2.

Кроме того, Максим Микитась является обладателем коллекции из 22 часов. Среди них 6 наручных часов марки Patek Philippe, 2 - Ulyss Nardin, 2 - Bovet, 2 - Franck Muller, 4 - Breguet, 3 - Vacheron Constantin, 1 - Girard Perregaux, 1 - Christophe Claret, 1 - Jaeger LeCoultre, 2 - Rolex.

Стоит заметить, что стоимость часов Rolex на официальных сайтах продавцов варьируется от 5 до 63 тысяч долларов. Часы бренда Patek Philippe - от 48 до 290 тысяч долларов, Bovet 25-364 тысячи долларов, Franck Muller - от 24 до 945 тысяч долларов.

Также у него в собственности есть Mercedes-Benz (S 500 4 Matic) 2013 и Mercedes-Benz (S 500) 2014 года.

Его жена владеет четырьмя квартирами в Киеве на 66,1 м2, 65,7 м2, 54,33 м2 и 44,9 м2. А также восемью земельными участками общей площадью 13716 м2 и двумя дачными домиками под Киевом и нежилым помещением.

Кроме того, она имеет 4 часов фирм Chanel, Piaget, Patek Philippe, Breitling, 5 браслетов с бриллиантами, 5 пар сережек с бриллиантами, 7 колец с бриллиантами, а также коллекцию картин и мебели.

В прошлом году нардеп Микитась зарегистрировал кроме дохода от заработной платы, продажи ценных бумаг, корпоративных прав и имущества, наследство в 60 миллионов гривен. Всего в 2016 году он показал более 86 миллионов гривен дохода.

В 2015 году Микитась стал лидером по уровню доходов среди депутатов Киевсовета, получив 47,5 миллиона гривен дохода.

Напомним, трудовую деятельность Максим Микитась начал в 2002 году в должности экономиста по финансовой работе группы управления проектом "Армянск" и группы управления проектом "Титан и Каборга" в ОАО "Южтеплоэнергомонтаж".

С июня 2010 по август 2016 был президентом Украинской Государственной строительной корпорации "Укрбуд".

С июня 2014 года по октябрь 2015 - депутат Киевского городского совета от фракции "УДАР-Солидарность". А с августа 2016 года - народный депутат Украины VIII созыва, внефракционный. Избрался по мажоритарному округу 206 в Черниговской области на довыборах.

Яна Миланова, УП