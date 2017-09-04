БПП хочет новое министерство, а "Самопомич" готовит митинг

Фракция "Блок Петра Порошенко" просит Кабинет министров создать Министерство по делам ветеранов.



Об этом заявил лидер президентской фракции Артур Герасимов на первом согласительном совете парламента этой осени.

"Фракция БПП обращается к правительству с требованием как можно скорее основать Министерство по делам ветеранов, в котором должны работать ветераны, которое должен возглавлять ветеран, которое значительно повысит качество заботы о судьбе ветеранов в нашей стране", – сказал он.



Герасимов сообщил, что фракция БПП поддержит образовательную реформу и пенсионную реформу. "Мы обращаемся к правительству относительно дальнейшего повышения минимальной зарплаты до уровня 4000 гривен", – заявил также он.



По словам Герасимова, медицинскую реформу нужно доработать: "Я понимаю, что идут дебаты, но реформу надо проводить".



Также он высказался за судебную реформу и внесение в повестку дня тематических законов о фермерстве.



Кроме того, БПП просит внести на рассмотрение в первую неделю работы Верховной Рады закон №6659 о сооружении Мемориала героев небесной сотни и Музея революции достоинства.



Герасимов также заявил: "Сегодня ключевая задача парламента – держать высокий темп реформ. Остановка или замедление реформ представляет не меньшую угрозу, чем военная агрессия. Ни одна фракция, ни один народный депутат не имеет права находиться в оппозиции к Украине ...".



В свою очередь, лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил, что оппозиция к Украине – это враги, а оппозиция к власти – это признак демократии.

Он отметил, что 30% украинцев – на заработках, а в селах остались преимущественно пожилые люди, которые воспитывают своих несовершеннолетних внуков.



"Пока первые люди государства разъезжают на самолетах и ​​открывают отдельные школы, в большинстве школ, в селах частности, не профинансирован ремонт, закупки на топливо на зиму. В одном из районов из 15 школьных автобусов работает 3", – возмутился Березюк.



По его словам, парламент и правительство "телятся" с принятием медицинской реформы, а уже реформированное не работает, потому что государство не выполняет свои финансовые обязательства. А суть пенсионной реформы Березюк очертил словами: "Хочешь помочь государству – умри до пенсии".



Со своей стороны, Егор Соболев предупредил, что "Самопомич" будет просить людей прийти под Верховную Раду, чтобы требовать принять судебную реформу.



А лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала руководство государства собраться для формирования стратегии развития



Она заявила, что критерий реформ – не их количество, а все каналы "взяты на крючок президентом" и с них не слышно ни слова правды. Тимошенко также привела данные ООН о том, что около 63% населения Украины за 3 года "реформ" оказались за пределом бедности, на 31,2% упал ВВП в расчете на человека, что по уровню счастья Украина входит в десятку последних и тому подобное.



Лидер фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко призвал к завершению конфликта и к тому, чтобы план разрабатывали с участием парламента.



Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко предложил правительству принять "антикризисный план" его политсилы за основу и сплотиться вокруг него. "Слухайте мене й щастя вас не мине", – сказал он.



Он также заявил впоследствии: "Чем меньше будут говорить политики, тем выше будет уровень счастья в Украине. Особенно когда черноротые говорят".



Максим Бурбак назвал приоритетом фракции "Народный фронт" образовательную реформу и безопасность государства, а также высказался за изменения в системе здравоохранения, социальную поддержку незащищенных граждан, стимулирования энергоэффективности и тому подобное.

Глава депутатской группы "Видродження" Виталии Хомутынник сказал, что необходимо урегулировать закон о реинтеграции Донбасса. Из реформ, по мнению его коллег, только две имеют шансы на принятие – пенсионная и судебная. Медицинскую реформу правительство должно отозвать, а образовательная реформа содержит только технические позиции, а для системных изменений нет денег, сказал Хомутынник.



Также он сказал, что в проверках электронных деклараций "есть избирательность", тогда как механизм проверок должен быть прозрачным.

А Ярослав Москаленко заявил, что его группа "Воля народа" продолжает существовать и в среду он передаст спикеру заявления тех, кто присоединился к ней.



Он также высказал мнение, что для успеха образовательной реформы Гриневич должна удержаться на должности министра.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Степан Кубив попросил о 5-минутном выступлении премьера в Раде – и участники согласительного совета согласились заслушать Владимира Гройсмана 5 сентября.

Алена Рощенко, УП, дополнено

