Порошенко с фракцией и Гройсманом поедут за город – источники

1727 просмотров
Четверг, 7 сентября 2017, 17:41

Фракция БПП и президент Петр Порошенко проведут неформальную встречу за городом.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в политсиле.

Одним из вариантов места встречи рассматривается резиденция Государственного управления делами "Залесье".

 
Резиденция Государственного управления делами "Залесье".
focus.ua

Один из собеседников УП отметил, что на встрече будут присутствовать также премьер-министр Владимир Гройсман.

В то же время глава фракции БПП Артур Герасимов на прямой вопрос, поедут ли депутаты праздновать начало нового политического сезона в ресторан, ответил:

"Да перестаньте. Мы еще не определились, или фракция будет здесь (в здании Рады -ред), или в Администрации президента.

Ранее сообщалось, что вечером 7 сентября фракция "Блок Петра Порошенко" проведет свое заседание на Банковой.

Украинская правда

Темы: БПП Порошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Депутаты БПП встретятся с Порошенко вечером 7 сентября 2017, 13:00
БПП хочет новое министерство, а "Самопомич" готовит митинг 4 сентября 2017, 13:53
На Львовщине поймали за рулем нетрезвого нардепа БПП 11 августа 2017, 19:03
powered by lun.ua
Главные новости
Полиция оттеснила автомобилистов из-под Рады
Автомобилисты свернули акцию под Радой
Рада запретит ввоз авто на еврономерах – представитель президента
Пограничники усилят наряды в день "прибытия Саакашвили"
Все новости
Гогольfest

Що дивитися і слухати на ювілейному Гогольfest

Образование

Почему дети не хотят учиться. 6 образовательных экспертов о причинах