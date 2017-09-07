Депутаты БПП встретятся с Порошенко вечером

Вечером 7 сентября фракция "Блок Петра Порошенко" проведет свое заседание на Банковой.



Об этом корреспонденту "Украинской правды" сообщили депутаты этой фракции в четверг.



"Президент нас собирает вечером после заседания. Будем говорить о начале сезона, который нас ожидает, кто что должен делать", – сказал один из депутатов БПП.



Информацию о заседании фракции у Порошенко подтвердил нардеп Алексей Гончаренко: "Да, в 19.00", – сказал он.



Как известно, утром 7 сентября президент выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде.



Роман Кравец, УП