Порошенко з фракцією і Гройсманом поїдуть за місто – джерела

1451 перегляд
Четвер, 7 вересня 2017, 17:41

Фракція БПП і президент Петро Порошенко проведуть неформальну зустріч за містом.

Про це повідомляють джерела "Української правди" у політсилі.

Одним із варіантів місця зустрічі розглядається резиденція Державного управління справами "Залісся".

 
Резиденція Державного управління справами "Залісся"
focus.ua

Один зі співрозмовників УП зазначив, що на зустрічі будуть присутні також прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Водночас глава фракції БПП Артур Герасимов на пряме запитання, чи депутати поїдуть святкувати початок нового політичного сезону в ресторан, відповів:

"Та перестаньте. Ми ще не визначилися, або фракція буде тут (в будівлі Ради -ред), або в Адміністрації президента.

Раніше повідомлялося, що ввечері 7 вересня фракція "Блок Петра Порошенка" проведе своє засідання на Банковій.

Українська правда

Теми: БПП Порошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Депутати БПП зустрінуться з Порошенком увечері 7 вересня 2017, 13:00
БПП хоче нове міністерство, а "Самопоміч" готує мітинг 4 вересня 2017, 13:53
На Львівщині впіймали за кермом нетверезого нардепа БПП 11 серпня 2017, 19:03
powered by lun.ua
Головні новини
Офіційно: українцю Грибу в російському СІЗО шиють тероризм
Поліція відтіснила автомобілістів з-під Ради
Автомобілісти згорнули акцію під Радою
Рада заборонить ввезення авто на єврономерах – представник президента
Усі новини
Інтерв'ю

Як група [O] робить поп-музику майбутнього

Кіно вересня на БЖ

"Воно", "Мама!", "Удача Логана"...