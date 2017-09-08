ФБР не нашло доказательств вмешательства Трампа в расследование по РФ

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Пятница, 8 сентября 2017, 05:13

ФБР не обнаружило какого-либо влияния Белого дома на продолжающееся расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй, сообщает Reuters.

Выступая публично впервые после того, как он был утвержден руководителем Федерального бюро расследований, Рэй также выразил уверенность в Роберте Мюллере - специальном советнике, который ведет расследование о вероятном сговоре команды Дональда Трампа с Россией.

"Я могу с уверенностью сказать, что я не обнаружил никакого вмешательства в это расследование", - сказал Рэй.

Рэй был назначен директором ФБР после того, как в мае его предшественник Джеймс Коми был уволен Трампом.

Позднее Коми завил в Конгрессе, что Трамп попытался заставить его отказаться от расследования ФБР в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Показания Коми вызвали подозрения, что  Трамп пытался воспрепятствовать правосудию.

Белый дом неоднократно отрицал, что штаб Трампа вступал в сговор с Россией во время предвыборной кампании в США в 2016 году.

Рэй также заявил, что испытывает "огромное уважение" к Мюллеру, который также является бывшим директором ФБР. Он подчеркнул, что Мюллер ведет расследование, а ФБР помогает ему, выделяя агентов и предоставляя другую поддержку.

Директор ФБР подтвердил свою уверенность в январском докладе, составленном спецслужбами США, в котором утверждается, что Россия вмешалась в выборы в 2016 году, чтобы помочь Трампу победить.

"У меня нет причин сомневаться в выводах, к которым пришли эти трудолюбивые люди, собравшие эти данные", - сказал Рэй.

Темы: США Росcия Трамп
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