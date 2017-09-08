Франция существенно увеличит расходы на оборону

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Пятница, 8 сентября 2017, 07:20

Франция будет увеличивать расходы на оборону в течение нескольких лет подряд.

Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп в эфире телеканала БФМ, передает Интерфакс-Украина.

По его словам Франция увеличит расходы на оборону на 1,6 миллионов евро.

"Это продолжится в 2019 и 2020 годах, потому что мир, в котором мы живем, опасен", - сказал он.

Это увеличение расходов станет самым крупным за последние шесть лет.

Ранее премьер-министр Франции заявлял, что страна повысит свои расходы на оборону, чтобы к 2025 году они достигли показателя в 2% ВВП.

Расходы на оборону в размере 2% ВВП являются нормой НАТО. Однако европейские государства-члены Альянса не выполняют это требование. Например, в 2014 году только две европейские страны тратили на оборону 2% ВВП.

С требованием к странам НАТО выполнять обязательства по расходам на оборону в размере 2% от ВВП неоднократно выступал президент США Дональд Трамп.

Темы: Франция армия
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