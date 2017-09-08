Российские спецслужбы готовили во Львове коварную провокацию – СБУ
Российские спецслужбы планировали провести во Львове так называемые сборы матерей участников АТО, во время которых собирались подвергнуть критике государственную политику на востоке Украины.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Службой безопасности Украины задокументировано и предупреждено проведение в нашей стране очередной, режиссируемой в России, фейковой акции, направленной на расшатывание ситуации в стране", - говорят в СБУ.
Там рассказали, что акция была запланирована на 6 сентября. Ее организатором выступала жительница Волыни и одна из ведущих функционеров Российского культурного центра. За деньги из России она наняла в качестве участников простых граждан. Среди прочего они должны были сделать призыв к прекращению антитеррористической операции на Донбассе.
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что для "массовки" организаторы наняли за 400 гривен почти 100 пенсионеров и студентов, которые должны были имитировать роли родственников участников антитеррористической операции. Ни одного члена семьи участников АТО среди протестующих не было", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что "предотвратили очередную попытку создать "картинку" фейкового недовольства украинской властью для российских СМИ".
Украинская правда
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