В столице взорвана машина с грузинскими номерами: есть погибший
В центре Киева возле Бессарабского рынка на улице Павла Скоропадского взорвалось авто Toyota Camry с грузинскими номерами.
Об этом сообщает кореспондент "Украинской правды" с места события.
В авто было трое пассажиров. По предварительной информации, мужчина погиб, женщина с ребёнком госпитализирована.
Взрывной волной поврежден еще один автомобиль - Honda Crv.
На месте работают правоохранители и спасатели, которые пока не комментируют ситуацию.
Ранее в эфире телеканала "112 Украина" сообщили о взрыве авто в центре Киева.
Украинская правда
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