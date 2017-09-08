День в АТО: Трое раненых, 14 обстрелов

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Пятница, 8 сентября 2017, 18:48

В пятницу пророссийские боевики 14 раз обстреляли позиции сил ВСУ. В результате трое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, основную огневую активность проявляли на Приморском и Донецком направлениях.

Так, с полуночи боевики 4 раза обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинские укрепления в окрестностях Авдеевки, дважды - вблизи Зайцево. Также под огнем боевиков оказались опорные пункты ВСУ возле шахты Бутовка.

"Наиболее горячо было на Приморском направлении. Из гранатометов российские наемники били в районе Павлополя и Широкино. Двое наших защитников получили ранения в результате гранатометного обстрела окраин Марьинки и Красногоровки. Также у Марьинки еще один наш военный был ранен вражеским снайпером", - сообщили в пресс-центре.

На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования применяли гранатомет неподалеку Крымского.

Украинская правда

Темы: АТО
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