Стало известно имя погибшего в результате взрыва на Бессарабке
Погибшим при взрыве в автомобиле на Бессарабке в Киеве был Тимур Махаури - член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО.
Об этом в эфире 112 канала сказали друзья погибшего, которые приехали на месте происшествия.
По словам спике МВД Артема Шевченко, женщина, находившаяся в машине, получила серьезные повреждения, за ее жизнь борются врачи.
В то же время жизнь ребенка не находится под угрозой, серьезных травм у нее нет.
По предварительной информации, сработало мощное взрывное устройство, заложенное в автомобиль.
Погибший был гражданином Грузии. Как отметил Шевченко, Махаури задерживался в Украине, получал условный срок за незаконное хранение оружия.
Правоохранители возбудили дело по факту умышленного убийства, опасного для жизни многих людей.
Ранее сообщалось о взрыве авто в центре Киева.
Взорвался автомобиль Toyota Camry с грузинскими номерами.
В авто было трое пассажиров. Мужчина погиб на месте, женщина с ребёнком госпитализированы.
Украинская правда
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