Стало известно имя погибшего в результате взрыва на Бессарабке

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Пятница, 8 сентября 2017, 19:04

Погибшим при взрыве в автомобиле на Бессарабке в Киеве был Тимур Махаури - член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО.

Об этом в эфире 112 канала сказали друзья погибшего, которые приехали на месте происшествия.

По словам спике МВД Артема Шевченко, женщина, находившаяся в машине, получила серьезные повреждения, за ее жизнь борются врачи.

В то же время жизнь ребенка не находится под угрозой, серьезных травм у нее нет.

По предварительной информации, сработало мощное взрывное устройство, заложенное в автомобиль.

Погибший был гражданином Грузии. Как отметил Шевченко, Махаури задерживался в Украине, получал условный срок за незаконное хранение оружия.

Правоохранители возбудили дело по факту умышленного убийства, опасного для жизни многих людей.

Ранее сообщалось о взрыве авто в центре Киева.

Взорвался автомобиль Toyota Camry с грузинскими номерами.

В авто было трое пассажиров. Мужчина погиб на месте, женщина с ребёнком госпитализированы.

Украинская правда

Темы: Киев
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