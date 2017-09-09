В Мексике в результате землетрясения погибли 58 человек

268 просмотров
Суббота, 9 сентября 2017, 00:28

В Мексике в результате землетрясения, которое произошло в ночь на 8 сентября, погибли, по меньшей мере, 58 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение, магнитудой 8,1 баллов, стало самым разрушительным за последние более, чем 80 лет.

Из-за стихии разрушены многие здания, были проведены массовые эвакуации людей. Наиболее пострадал штат Оахака.

Отмечается, что в штате Оахака погибли 45 человек, в штате Чьяпас – 10, в штате Табаско – 3.

Как сообщалось, эпицентр землетрясения находился в 123 км (76 милях) к юго-западу от города Пиджиапан, на глубине 33 км (21 миля).

Темы: стихийное бедствие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Мексика подверглась землетрясению, возможно цунами 8 сентября 2017, 08:44
Жертвами урагана "Ирма" в США уже стали 4 человека 8 сентября 2017, 04:07
Убытки от урагана "Харви" в Техасе оценили в $ 150-180 миллиардов 4 сентября 2017, 03:47
powered by lun.ua
Главные новости
Главные новости дня
Убитый в Киеве гражданин Грузии: Что известно о Махаури
НАБУ задержало временного главу "Укрхимтрансаммиака"
Стало известно имя погибшего в результате взрыва на Бессарабке
Все новости
Фото

Как Тарас Бычко фотографирует детство, повседневность и мечты

Видео

Почему социальная реклама за рубежом действеннее, чем в Украине?