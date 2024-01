Мексика подверглась землетрясению, возможно цунами

Массивное землетрясение в 8 баллов пронеслось вдоль побережья Мексики, эксперты опасаются возникновения цунами.



Толчки ощущались даже в Мехико, сообщают западные СМИ.



Как пишет Daily Mail, землетрясение ощущалось по всей Мексике, оно встряхнуло здания столицы и достигло Остина, штат Техас. Люди в Мехико выбежали на улицы.

