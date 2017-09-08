Мексика подверглась землетрясению, возможно цунами

Массивное землетрясение в 8 баллов пронеслось вдоль побережья Мексики, эксперты опасаются возникновения цунами.



Толчки ощущались даже в Мехико, сообщают западные СМИ.



Как пишет Daily Mail, землетрясение ощущалось по всей Мексике, оно встряхнуло здания столицы и достигло Остина, штат Техас. Люди в Мехико выбежали на улицы.

Magnitude 8 earthquake rocks southern Mexico and is felt as far away as Mexico City, the USGS says, issuing a tsunami warning pic.twitter.com/kmSxODwoRm — AFP news agency (@AFP) September 8, 2017



Эпицентр землетрясения находился в 123 км (76 миль) к юго-западу от города Пиджиапан, на глубине 33 км (21 миль).



В Тихоокеанском Центре предупреждения цунами предупредили о риске волн цунами.

Между тем, ураган "Ирма" разрушил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также причинил значительные разрушения Британским Виргинским островам, островам Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис.



По данным "Красного Креста", более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от разрушительного урагана "Ирма", еще 26 миллионов находятся в опасности, передает Delfi.

По последним данным, ураган унес жизни минимум 10 человек.