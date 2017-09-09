Сутки в АТО: 35 обстрелов, 5 военных ВСУ ранены

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Суббота, 9 сентября 2017, 06:32

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 35 раз открывали огонь по украинским опорным пунктам, все обстрелы характеризуются как прицельные.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В результате боевых действий 5 украинских военных получили ранения.

После 18:00 террористы продолжили прицельные обстрелы позиций сил АТО в основном на Приморском и Донецком направлениях. Также они одиночно применял минометы.

"Так, вечером боевики дважды открывали огонь по нашим позициям неподалеку Песков. За почти двухчасовой обстрел враг выпустил более 20 мин различных калибров. Также российские наемники били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП", - говорится в сообщении.

Кроме того, в конце суток под гранатометный огонь несколько раз попали украинские укрепления в Авдеевский промзоне и на шахте Бутовка. Около 18:00 в результате обстрела из вооружения БМП и зенитной установки укреплений ВСУ на подступах к Семигорью получил ранения украинский военный.

На Приморском направлении боевики применяли минометы калибра 82 мм возле Марьинки. Из гранатометов они открывали огонь вблизи Старогнатовки. Стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы террористов работали по опорных пунктах ВСУ в окрестностях Лебединского и Талаковки. Около 22:00 в результате обстрела из гранатомета позиций сил АТО у Водяного еще один украинский боец ​​получил ранения.

На Луганском направлении боевики дважды применяли гранатометы возле Крымского и один раз - вблизи Станицы Луганской.

Темы: АТО Донбасс Вооруженные силы
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