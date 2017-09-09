Большинство военных ранены на Мариупольском направлении - Минобороны

Большинство из 5 раненых в пятницу украинских военных пострадали во время обстрелов на Мариупольском направлении.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в субботу.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб. К сожалению, 5 наших воинов получили ранения. Большинство из них - на Мариупольском направлении во время обстрелов", - сказал он.

По словам Лысенко, за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 4 обстрела, на Донецком - 19 на Мариупольском - 12 Тяжелое вооружение не применялось.

Украинская правда