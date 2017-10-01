Лидер Каталонии: полиция Испании стреляет в людей резиновыми пулями

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Воскресенье, 1 октября 2017, 12:51

Глава женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанскую государство в неоправданном насилии в отношении мирных граждан.

Об этом сообщает El Pais.

"Необоснованное и безответственное насилие испанского государства очевидно" - заявил Пуджемон.

"Неоправданное насилие, резиновые пули, изъятие урн и документов для голосования, блокирование школ – все это создает неприглядный внешний образ государства и этот позор будет сопровождать его вечно", - подчеркнул он.

Об использовании резиновых пуль полицией сообщают также очевидцы.

"Сегодня Испанская государство потеряло больше всего за всю свою историю, Каталония же выиграла", - добавил лидер Каталонии.

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.

На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений. В то же время СМИ сообщают, что на многих участках голосование проходит мирно.

Европейская правда

Темы: Испания референдум
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