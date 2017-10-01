Матиос: Каждый украинец должен иметь оружие

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Воскресенье, 1 октября 2017, 21:24

Каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни.

Об этом в "112 Украина" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь ... Я военнослужащий, это мое табельное оружие, я имею право на его ношение, хранение и применение", - заявил он на вопрос, зачем он носит с собой оружие.

При этом Матиос добавил, что применял оружие "исключительно в тире или на полигоне".

Украинская правда

Темы: Матиос оружие
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