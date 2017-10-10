Закон об образовании: Венгрия хочет пересмотра Соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что новый закон Украины "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом он заявил во время визита в Ужгород, где встретился с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей для согласования точек зрения, пишет Радио Свобода.

Из-за этого, сказал министр, он планирует инициировать в следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов Европейского союза в Люксембурге пересмотр этого соглашения с Украиной.

Сийярто также утверждал, что этот закон создает худшую ситуацию в области образования для венгров и представителей других нацменьшинств в Украине, чем во времена СССР.

После обсуждения положения вещей с руководителями венгерского нацменьшинства политик заявил, что стороны пришли к однозначному выводу о том, что действующий закон об образовании делает невозможной деятельность венгерских школ и отбирает уже добытое право учиться на родном языке учащимся средних и старших классов.

Этим самым Украина нарушает все ранее взятые на себя международные обязательства, утверждал министр.

"Такого мы не можем позволить. Правительство Венгрии будет решительным образом противостоять таким шагам (Украины - ред.)", - предупредил венгерский политик.

Единственным средством влияния на Украину Сийярто считает увеличение международного давления на Киев.

Министр выразил удовлетворение разговором с Геннадием Москалем, председателем Закарпатской областной государственной администрации, который призвал президента ветировать закон. Сийярто также положительно оценил резолюцию областного совета Закарпатской области о защите культурно-образовательных прав нацменьшинств.

Также 9 октября, посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в интервью венгерскому изданию hvg.hu опровергла, что новый закон Украины "Об образовании" означает ассимиляцию венгерского меньшинства.

"Закон не имеет целью сделать невозможным существование школ, ведущих преподавание на языках меньшинств. Обучение на венгерском языке останется и на уровне средней школы, но одновременно будет усовершенствовано преподавание украинского языка как государственного. Это означает, что, согласно принципу постепенности, часть учебных предметов будет преподаваться на украинском языке, пропорции чего будет определять другой закон, закон о среднем образовании, и образовательные программы", - пояснила Непоп.

Кроме того, продолжила она, школы также смогут выбрать нижнюю или верхнюю границу из рамочных пропорций, определенных этими учебными программами. Этот закон должен обеспечить равные возможности для всех, кто желает продолжить обучение в вузах, что невозможно без знания государственного языка.

"Мы уверены, что положениями этого закона мы не нарушили ни наше национальное законодательство, ни международное право и взятые на себя международные обязательства. Вот почему мы направили закон в Совет Европы для получения заключения экспертов, и мы в дальнейшем примем во внимание выводы при имплементации закона", - заверила посол.

Она сообщила, что 12 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибудет в Будапешт, а 19 октября на министра человеческих ресурсов Венгрии Золтана Балога ждут в Киеве.

"Мы верим в успех переговоров и в то, что мы сможем развеять все ложные представления о законе. Наша позиция неизменна: Венгрия является стратегическим партнером Украины, союзником и дружественной страной! Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку друг друга", - заявила посол Украины.

Напомним, 25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях на ЕвроПравде: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".