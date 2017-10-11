Обвинение хочет для замминистра обороны арест или залог 75 млн - источник

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Среда, 11 октября 2017, 23:36

Сторона обвинения будет ходатайствовать об избрании задержанному заместителю министра обороны Игорю Павловскому меры пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 75 млн гривен.

Об этом "Украинской правде" сообщил информированный источник.

В то же время другому задержанному - директору Департамента госзакупок Владимиру Гулевичу, будут просить присудить арест с возможностью внести залог в размере 8 млн гривен.

Как известно, в среду детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Заседание Соломенского райсуда об избрании меры пресечения Гулевичу и Павловскому состоится в четверг 12 октября.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Минобороны
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