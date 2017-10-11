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Чиновників Міноборони взяли на схемі, де може фігурувати Грановський

Середа, 11 жовтня 2017, 14:41

Детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича.

Про це "Українській правді" повідомили джерела у правоохоронних органах.

Затриманих вважають імовірними учасниками злочину.

 
Ігор Павловський
 
Володимир Гулєвич

Згідно з повідомленням НАБУ, йдеться про корупційну схему з розтрати державних коштів на суму понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міністерства оборони України.

"Упродовж червня-серпня 2016 року за відсутності будь-яких правових підстав для внесення змін до договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти, замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни. Внаслідок цього на користь постачальника безпідставно та незаконно було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 149 млн 339 тис. грн", - сказано у повідомленні НАБУ.

Як повідомляють джерела УП в НАБУ, у злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті".

"Там стирчать вуха пана Грановського. Деталі згодом", - сказав УП співрозмовник у відомстві.

Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті", яке також виграло аукціони "Укрзалізниці" на поставку дизпалива на 2,91 млрд грн, стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.

Раніше Грановський заперечував свою причетність до "Трейд Коммодіті".

Як відомо, Грановський розмістив свій кабінет у бізнес-центрі "Євразія" у Києві поруч із кабінетом Адамовського.

Компанія "Трейд Коммодіті" вирвалася в лідери паливних тендерів, вигравши тендери на 7 млрд грн за останні 1,5 року, повідомляли ЗМІ у червні 2017 року.

Українська правда

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Теми: МіноборониНАБУармія
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