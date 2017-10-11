Обвинувачення хоче для замміністра оборони арешт або заставу 75 млн — джерело

Сторона обвинувачення клопотатиме про обрання затриманому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському запобіжного заходу у вигляді арешту із альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн гривень.

Про це "Українській правді" повідомило поінформоване джерело.

Водночас іншому затриманому - директору Департаменту держзакупівель Володимиру Гулєвичу, проситимуть присудити арешт із можливістю внести заставу у розмірі 8 млн гривень.

Як відомо, у середу детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича.

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Засідання Солом'янського райсуду щодо обрання запобіжного заходу Гулєвичу і Павловському відбудеться у четвер, 12 жовтня.

Оксана Коваленко, УП