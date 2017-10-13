Минздрав планирует реформировать оборот донорской крови

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Пятница, 13 октября 2017, 06:32

Министерство здравоохранения представит на утверждение правительства стратегию развития национальной системы крови.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Минздрав готовое решение реформирования донорства – Стратегию развития национальной системы крови. После согласования Министерством юстиции, документ, который урегулирует оборот донорской крови в Украине со стандартами ЕС, будет вынесен на утверждение правительства. Стратегия должна дать старт реформе системы крови, гарантировать вирусную безопасность переливания и возможность изготавливать прогрессивные препараты с использованием компонентов крови", – говорится в заявлении.

В министерстве также отметили, что главной проблемой системы донорской крови является неэффективное использование крови и плазмы.

Кроме этого, отсутствует надлежащий контроль за их качеством и недостаточная проверка доноров на возможные инфекционные заболевания.

Как известно, 10 октября государственным секретарем МЗ выбрали Артема Янчука.

Темы: Украина Минздрав
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