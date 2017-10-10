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Держсекретарем МОЗ обрали Артема Янчука

Вівторок, 10 жовтня 2017, 20:10

Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Артема Янчука державним секретарем Міністерства охорони здоров'я.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії у вівторок.

Наразі Янчук є заступником директора Інституту законодавства Верховної Ради.

Також конкурсна комісія обрала резервним кандидатом директора ТОВ "Дентал депо" Миколу Сліпченка, що протягом року має право бути призначеним держсекретарем, якщо Янчук відмовиться від посади або станеться форс-мажор.

Наталя Шолойко, яку конкурсна комісія обрала держсекретарем МОЗу за результатами першого конкурсу, не пройшла другий етап відбору повторного конкурсу на цю посаду.

Як відомо, у 2016 році конкурсна комісія вже обирала Наталю Шолойко держсекретарем МОЗ.

Але тоді виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун виступила проти призначення Шолойко держсекретарем.

Вона заявила, що за даними громадської організації, що проводила моніторинг учасників конкурсу, Шолойко не може обіймати посаду держсекретаря МОЗ у зв'язку з конфліктом інтересів і фігуруванням її ім'я в корупційних скандалах.

Після цього в суд було подано кілька позовів на скасування результатів конкурсу, але суд залишив з без розгляду.

У вересні Кабмін відмовився призначати Шолойко держсекретарем МОЗ і оголосив повторний конкурс.

У грудні 2015 року Верховна Рада ввела інститут держсекретарів.

Українські новини

Теми: МОЗ
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