Адвокат: Сенцова доставили в российскую колонию на Ямал

Украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова, которого незаконно осудили и содержат в России, доставили в город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Об этом проекту Крым.Реалии сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

"Еще пока остается неясным вопрос - надолго он там и, действительно это конечный пункт (этапирования - ред.)", - сказал адвокат.

Ранее Олег Сенцов в письме правозащитникам рассказал, что его этапируют в Лабытнанги. По словам Сенцова, за время этапа он побывал в нескольких пенитенциарных учреждениях Иркутска, Омска и Кирова, которые "считаются страшными".

В письме отмечается, что никаких мер физического воздействия, а равно унижения человеческого достоинства при этапировании к нему не применяли.

Олега Сенцова этапировали из колонии в Якутске в СИЗО-1 Иркутска 9 сентября. Позже сообщалось, что Сенцова этапировали из Иркутска в Челябинск. Однако в Челябинском следственном изоляторе опровергли информацию о перевозке в учреждение Сенцова.

Как известно, 25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного украинца Александра Кольченко – к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Сенцова и Кольченко в феврале 2016 года этапировали в Челябинскую область.

Позже Сенцова, который находился в колонии Якутска, перевели в колонию строгого режима в Иркутске.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.