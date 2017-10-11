Сенцов рассказал, как его этапируют к полярным медведям

Украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России к 20 годам колонии в России, этапируют в город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Об этом он рассказал в письме челябинским правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, сообщает в среду "Радио Свобода".

Отмечается, что письмо было написано 27 сентября из Кирова, где Сенцов находился, как он пишет, "проездом" из Якутии на Ямал .

По словам режиссера, за время этапа он побывал в нескольких "считающихся страшными" пенитенциарных учреждениях Иркутска, Омска и Кирова.

Никаких мер физического воздействия, а также унижения человеческого достоинства за время этапирования к нему не применяли.

О том, что Сенцова переводят из Якутии через Иркутск в другую колонию, стало известно в первой половине сентября.

Режиссер пишет, что за прошедшее с тех пор время он "смог посмотреть все большие реки России: Волгу, Каму, Обь, Енисей и Лену, даже краем видел Байкал из окошка воздушной тюрьмы".

"Теперь снова намереваюсь не только посмотреть Обь, но и временно поселиться где-то в районе её впадения в одноимённую Губу! :))). Название места — Лабытнанги (надеюсь, что правильно написал), это где-то рядом с Харпом, "Полярной совой" и полярными медведями. Гарантируют полярную ночь и северное сияние", – пишет Сенцов.

По его словам, "самочувствие нормальное, полет проходит благополучно".

Сенцов отмечает, что в Якутии не получал писем.

"Писал одно от себя, но, судя по всему, оно тоже не дошло. Якутия в этом плане какая-то чёрная дыра", – отмечает украинец.

Полный текст письма приводит "ОВД-Инфо".

*** Согласно данным из открытых источников, Лабытнанги - город окружного значения в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области, расположенный за Северным полярным кругом на левом берегу реки Обь.



Население составляет чуть более 26 тысяч человек.

25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного украинца Александра Кольченко – к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Сенцова и Кольченко в феврале 2016 года этапировали в Челябинскую область.

Позже Сенцова, который находился в колонии Якутска, перевели в колонию строгого режима в Иркутске.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.