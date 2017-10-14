Полиция насчитала на Марше Славы 10 тысяч участников

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Суббота, 14 октября 2017, 21:31

Участие в Марше Славы в Киеве приняли около 10 тыс. человек, мероприятие прошло без нарушений правопорядка.

Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба НП.

По словам Крищенко, за порядком в Киеве следили 4500 сотрудников полиции и Нацгвардии.

"По приблизительным подсчетам, к маршу присоединились около 10 000 человек. Нарушений правопорядка зафиксировано не было", - отметил он.

Как сообщил первый замглавы МВД Сергей Яровой, основной акцент правоохранители сделали "на работе антиконфликтных групп, патрульной полиции и тактических подразделений".

Полиция будет работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий, сообщили в столичном главке НП.

Как известно, Марш Славы, в котором по разным оценкам приняли участие от 13 до 20 тыс. человек, состоялся на центральных улицах Киева и завершился на Контрактовой площади концертом в честь 75-летия УПА и Дня защитника Украины.

Украинская правда

Темы: Киев полиция
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