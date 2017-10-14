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Марш Слави: Йдуть Майданом, запалили смолоскипи та фаєри

Субота, 14 жовтня 2017, 18:18
Марш Слави: Йдуть Майданом, запалили смолоскипи та фаєри

Хода націоналістів до Дня захисника України рушила центральними вулицями Києва до Контрактової площі. 

Участь у заході беруть кілька тисяч активістів, які перед тим зібралися у парку Шевченка, повідомляє кореспондент УП з місця події. 

На Майдані учасники ходи вшанували хвилиною мовчання "Небесну сотню", яка загинула під час подій на Майдані та загиблих у війні з Росією, приспустили прапори та зачитали молитву націоналіста.

Активісти несуть у руках національну символіку, прапори України та "Правого сектору" та вигукують "Слава Україні - героям слава", "Авакова собаку - на гілляку", "Слава нації - смерть ворогам", "Пам'ятай чужинець, тут господар - українець", "Бандера, Шухевич  - герої України". 

Ходу супроводжують для забезпечення порядку кількасот правоохоронців та кінна поліція. 

Марш завершився на Контрактовій площі, де відбувся концерт з нагоди 75-річчі УПА та Дня захисника України. 

Фоторепортаж з Маршу Слави Героїв у Києві дивіться тут

 
Усі фото - Ельдар Сарахман
 
 
 
 
 
 
 
 

Як відомо, 14 жовтня для участі у Марші Слави активісти збиралися у парку Шевченка та поблизу пам'ятника Грушевському в Києві.

Активісти мали при собі національну символіку, прапори "Національного корпусу", "Правого сектору" та "Свободи".

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявляв, що у Марші Слави візьмуть участь до 20 тисяч людей.

Українська правда 

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Теми: Київ
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