В Калифорнии не утихают масштабные лесные пожары

Новые пожары в Калифорнии быстро распространяются, а количество погибших уже возросло до 38 человек.

Об этом сообщает DW.

По информации DW, пожарные ожидают, что их задача усложнится из-за быстрых порывы ветра при низкой влажности.

Число жертв огня возросло до 38 человек. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести, 100 000 человек эвакуированы.

WOW apsolutely amazing video of a tree on fire inside during the wildfires in California, USA.#wildfires #California pic.twitter.com/Ho8rHX5X28