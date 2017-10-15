В Калифорнии не утихают масштабные лесные пожары
Новые пожары в Калифорнии быстро распространяются, а количество погибших уже возросло до 38 человек.
Об этом сообщает DW.
По информации DW, пожарные ожидают, что их задача усложнится из-за быстрых порывы ветра при низкой влажности.
Число жертв огня возросло до 38 человек. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести, 100 000 человек эвакуированы.
WOW apsolutely amazing video of a tree on fire inside during the wildfires in California, USA.#wildfires #California pic.twitter.com/Ho8rHX5X28— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) October 14, 2017
Эти пожары стали самыми смертоносными в истории Калифорнии. Согласно предварительной версии, огонь возник в результате обрыва проводов электросетей.
Как известно, ранее губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округах Напа, Сонома и Юба.
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