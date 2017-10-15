У Каліфорнії не вщухають масштабні лісові пожежі

168 переглядів
Неділя, 15 жовтня 2017, 01:20
Twiiter

Нові пожежі у Каліфорнії швидко поширюються, а кількість загиблих уже зросла до 38 осіб.

Про це повідомляє DW.

За інформацією DW, пожежники очікують, що їхнє завдання ускладниться через швидкі пориви вітру за низької вологості.

Кількість жертв вогню зросла до 38 людей. Рятувальники продовжують пошуки зниклих безвісти, 100 тисяч осіб евакуйовано.

Ці пожежі стали найбільш смертоносними в історії Каліфорнії. Згідно із попередньою версією, вогонь виник внаслідок обриву дротів електромереж.

Як відомо, раніше губернатор штату Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан в округах Напа, Сонома і Юба.

Теми: США стихійне лихо
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
КНДР погрожує "знищити всіх ворогів, що загрожують процвітанню нації" 15 жовтня 2017, 01:37
Низка штатів судяться із Трампом через медичне страхування 14 жовтня 2017, 23:49
Екс-главу аппарату Білого дому допитали у справі втручання РФ у вибори 14 жовтня 2017, 11:47
powered by lun.ua
Головні новини
КНДР погрожує "знищити всіх ворогів, що загрожують процвітанню нації"
У мережі почався флешмоб з вимогою пустити лікарів до Гриба
У Києві на Грушевського відновили "ікони Революції"
ФСБ РФ заявила про затримання 6 громадян України "за контрабанду"
Усі новини
гастротур

Кероб, масала, матча та інші осінні напої, що бадьорять

ЗОЖ

Приємне з корисним: 5 красивих маршрутів по Києву для бігу

традиції

Снохарство, насильство, патріархальність: давні сімейні цінності українських родин