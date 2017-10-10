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У Каліфорнії вирують лісові пожежі: загинуло не менше 10 осіб

Вівторок, 10 жовтня 2017, 04:01
 
REUTERS

У північній частині штату Каліфорнія прокотилася хвиля пожеж, роздутих сильними вітрами, в результаті чого загинуло щонайменше 10 осіб, знищено сотні будинків і підприємств.

Про це пише Reuters.

Губернатор штату Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан в округах Напа, Сонома і Юба, охоплюючи деякі з головних виноробних районів.

Пізніше він включив в цей список ще чотири північних округи Каліфорнії і округ Оріндж в Південній Каліфорнії.

Поліція округу Сонома підтвердила загибель семи людей. За даними Каліфорнійського департаменту лісового господарства та протипожежного захисту, двоє інших загинули в окрузі Напа і ще один в окрузі Мендочіно.

З округу Сонома евакуйовані дві лікарні, близько 1500 будинків і комерційних будівель були знищені в усьому регіоні.

 
REUTERS
 

За словами представника департаменту лісового господарства та протипожежного захисту, пориви вітру швидкістю понад 80 км/год швидко поширили 15 окремих лісових пожеж на площу близько 73 000 акрів в північній Каліфорнії.

Теми: СШАстихійне лихо
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