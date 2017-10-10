У Каліфорнії вирують лісові пожежі: загинуло не менше 10 осіб
У північній частині штату Каліфорнія прокотилася хвиля пожеж, роздутих сильними вітрами, в результаті чого загинуло щонайменше 10 осіб, знищено сотні будинків і підприємств.
Про це пише Reuters.
Губернатор штату Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан в округах Напа, Сонома і Юба, охоплюючи деякі з головних виноробних районів.
Пізніше він включив в цей список ще чотири північних округи Каліфорнії і округ Оріндж в Південній Каліфорнії.
Поліція округу Сонома підтвердила загибель семи людей. За даними Каліфорнійського департаменту лісового господарства та протипожежного захисту, двоє інших загинули в окрузі Напа і ще один в окрузі Мендочіно.
З округу Сонома евакуйовані дві лікарні, близько 1500 будинків і комерційних будівель були знищені в усьому регіоні.
За словами представника департаменту лісового господарства та протипожежного захисту, пориви вітру швидкістю понад 80 км/год швидко поширили 15 окремих лісових пожеж на площу близько 73 000 акрів в північній Каліфорнії.