В центре Киева перекрывают улицы, стягивают Нацгвардию

В Киеве центральные улицы вокруг правительственного квартала перекрывают перед анонсированным акциями, которые состоятся 17 октября.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, правительственный квартал заблокирован полностью.

В частности, журналист Татьяна Даниленко отметила, что во дворе Октябрьского дворца тренируются бойцы Нацгвардии, а количество их больше, чем "во время парада на Крещатике".

"Столь масштабного перекрытия я еще не видела", - добавила она.

Нардеп Сергей Лещенко также сообщил, что улицы в кварталах вокруг администрации президента уже перекрыты.

"Перекрыли ул.Лютеранскую на дальних подступах к Банковой, вдоль дороги стоят военные машины Нацгвардии", - отметил он.

Ул.Лютеранскую в Киеве перекрыли на дальних подступах к Банковой.

Фото - С.Лещенко

17 октября некоторые улицы в центральной части столицы будут перекрыты с 6:00, сообщили в КГГА.

"В связи с усиленными мерами обеспечения общественной безопасности в центральной части города будут перекрыты улицы центральной части столицы: ул.Грушевского - от перекрестка ул. Грушевского с Парковой дорогой до станции метро "Арсенальная"; ул.Институтская - от перекрестка улиц Крещатик и Институтской до Кловского спуска и Кловский спуск до перекрестка с ул. Мечникова; ул. Липская - от перекрестка улиц Грушевского и Липской до ул. Институтской", - сообщили в столичной мэрии.

Также полностью будет перекрыто движение на ул. Лютеранской, ул. Круглоуниверситетской, ул. Городецкого, ул.Шелковичной и в переулке Крепостном.

В связи с ограничением движения на улицах будут внесены изменения в движение автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, сообщили в КП "Киевпастранс".

Движение автобусов маршрута №24 будет организовано от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского. Автобусы маршрута №62 будут курсировать на двух участках - от остановки "Ботанический сад" до ст.м. "Арсенальная" и от Контрактовой площади до стадиона "Динамо".

Автобусы маршрута №55 будут курсировать до ст.м. "Арсенальная" по собственной схеме движения, далее: ул. Московская - ул. Кутузова - бульвар Леси Украинский - ул. Бассейная - ст. м. "Дворец Спорта".

Как известно, 17 октября лидер "Движения новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили планирует со своими соратниками принять участие в митинге под Верховной Радой, также акции пройдут во всех областных центрах Украины.

Во время акции Саакашвили, нардеы, общественные активисты и представители политсил, таких как "Альтернатива", "Демальянс", движение "Честно" и другие планируют провозгласить три требования: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.

Украинская правда