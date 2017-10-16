У центрі Києва перекривають вулиці, стягують Нацгвардію

У Києві центральні вулиці навколо урядового кварталу перекривають перед анонсованими акціями, що відбудуться 17 жовтня.

Як повідомляють очевидці у соцмережах, урядовий квартал заблоковано повністю.

Зокрема, журналіст Тетяна Даниленко зазначила, що у дворі Жовтневого палацу тренуються бійці Нацгвардії, а кількість їх більша ніж "під час параду на Хрещатику".

"Настільки масштабного перекриття я ще не бачила", - додала вона.

Нардеп Сергій Лещенко також повідомив, що вулиці у кварталах навколо адміністрації президента вже перекрито.

"Перекрили вул.Лютеранську на дальніх підступах до Банкової, обабіч дороги стоять військові машини Нацгвардії", - зазначив він.

Вул.Лютеранську у Києві перекрили на дальніх підступах до Банкової. Фото - С.Лещенко

17 жовтня деякі вулиці у центральній частині столиці буде перекрито з 6:00, повідомили у КМДА.

"У зв’язку з посиленими заходами забезпечення публічної безпеки в центральній частині міста буде перекрито вулиці центральної частини столиці: вул. Грушевського – від перехрестя вул. Грушевського з Парковою дорогою до станції метро "Арсенальна"; вул. Інститутська – від перехрестя вулиць Хрещатик та Інститутської до Кловського узвозу та Кловський узвіз до перехрестя з вул. Мечникова; вул. Липська – від перехрестя вулиць Грушевського та Липської до вул. Інститутської", - повідомили у столичній мерії.

Також повністю буде перекрито рух на вул. Лютеранській, вул. Круглоуніверситетській, вул. Городецького, вул. Шовковичній та у провулку Кріпосному.

У зв'язку з обмеженням руху вулицями буде внесено зміни у рух автобусів маршрутів №№ 24, 55, 62, повідомили у КП "Київпастранс".

Рух автобусів маршруту № 24 буде організовано від залізничного вокзалу "Центральний" до стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського. Автобуси маршруту № 62 курсуватимуть на двох ділянках - від зупинки "Ботанічний сад" до ст. м. "Арсенальна" та від Контактової площі до стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

Автобуси маршруту № 55 курсуватимуть до ст. м. "Арсенальна" за власною схемою руху, далі: вул. Московська – вул. Кутузова – бульвар Лесі Українки – вул. Басейна – ст. м. "Палац Спорту".

Як відомо, 17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі планує зі своїми соратниками взяти участь у мітингу під Верховною Радою, також акції відбудуться у всіх обласних центрах.

Під час акції Саакашвілі, нардеи, громадські активісти та представники політсил, як то "Альтернатива", "Демальянс", рух "Чесно" та інші мають намір проголосити три вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та прийняття нового виборчого закону.

Українська правда