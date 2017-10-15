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СБУ: На вівторок радикали планували провокації, шукали зброю

Неділя, 15 жовтня 2017, 22:46

У Києві під час проведення масових акцій 17 жовтня радикально налаштовані особи готувалися здійснити провокації з можливим силовим сценарієм, де планували застосувати стрілецьку зброю та засоби ураження. 

Про це ввечері 15 жовтня повідомили у прес-центрі Служби безпеки України. 

"Задокументовано факти пошуку стрілецької зброї та засобів ураження. Співробітниками СБУ протиправні наміри припинено", - повідомили в СБУ.

Зокрема, 14 жовтня було заблоковано спроби придбати 2 автомати АК-47 та 3 гранатомети двох колишніх активістів об’єднання "Революційні праві сили".

 
 
Усі фото - прес-центр СБУ

"У ході 9 обшуків було вилучено понад 200 тис. гривень, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та інші речі, які використовувалися для підготовки дій провокаційно-насильницького характеру. Встановлюється уся мережа структур і осіб до цього причетних, а також організатори провокацій, які планують створити штучні передумови для здійснення протиправних дій, що можуть становити небезпеку життю та здоров’ю людей", - повідомили у Службі безпеки України.

При цьому в СБУ закликали громадян "утриматися від участі у деструктивних діях та невідкладно інформувати на "гарячу лінію" СБУ про пропозиції брати участь у протиправних діях, спрямованих на пошук та використання зброї й засобів ураження під час масових заходів, скоєння дій, що несуть загрозу безпеці громадян".

Як відомо, 17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі планує зі своїми соратниками взяти участь у мітингу під Верховною Радою, також акції відбудуться у всіх обласних центрах.

Під час акції Саакашвілі, нардепи, громадські активісти та представники політсил, як то "Альтернатива", "Демальянс", рух "Чесно" та інші  мають намір проголосити три вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності та прийняття нового виборчого закону.

Українська правда 

Теми: СБУКиївмітинги
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