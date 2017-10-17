В Британии бушует ураган "Офелия", есть погибшие
Жертвами урагана "Офелия" уже стали по меньшей мере три человека.
Об этом сообщает BBC.
Скорость ветра на южном побережье Ирландии достигает 176 км / ч. Власти объявили погодные явления опасными для жизни.
Аэропорты Эдинбурга, Манчестера, Белфаста и Дублина полностью или частично отменили авиасообщение с островом Мэн.
В разных районах Англии метеослужбы распространили предупреждение о наводнениях. Введены повышенные уровни опасности.
Как известно, в сентябре из-за урагана "Мария" в американском штате Флорида пострадали 6 миллионов жителей.
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